شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يبكي ويسجد على مسرح المعهد العالي للتمثيل لحظة تكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان العربي للمسرح "زكي طليمات" اليوم الأربعاء 9 ديسمبر بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية الذي تأثر جدًا بهذا التكريم وبكي ثم سجد علي خشبة المسرح ليقبلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا.

وقال أشرف زكي إنه بعد تخرجه من المعهد جلس على سلمه وقال ماذا أفعل فقرر أن يستمر في المعهد كمعيد ثم كأستاذ فهو لا يستطيع أن يبعد عن بيته وهو المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعقب تكريمه أعلن مقدم حفل الافتتاح عن أسماء لجان التحكيم كما كرم عددًا من الدفع التي تخرجت فى المعهد في اقسام الدراما والديكور والتمثيل وكان منهم الفنان عمرو القاضي.

المهرجان تستمر فعالياته حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي ويشارك فيه ١٣ عرضًا مسرحيا تتنافس علي جوائزه ويقام برعاية وإشراف الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع، وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخرج حفلي الافتتاح وسيخرج الختام الفنان طه خليفة