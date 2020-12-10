شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغني: طبخت محشي ومكرونة بفترة الحجر وكلت كشرى وبنتى بتتولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود عبد المغني، خلال لقائه هو وعائلته مع مني الشاذلي فى برنامج "معكم" على قناة cbc، عن أن زوجته تتولى أمور المنزل ورعاية أبنائه وأنه لم يتدخل في ذلك، بينما أكد أبناؤه أن المدرسة "مش لطيفة" بالوقت الحالى في ظل الكورونا بسبب التزامهم بارتداء الكمامة.

وأشار عبد المغنى إلى أنه وعائلته قرروا الاستمتاع بالحجر الصحي في ظل الكورونا حيث كان يقوم مغني بالطبخ مثل "المكرونة والمحشى" وظهر خلال فيديوهات عرضت في الحلقة وهو يقوم بالطبخ كما كشف عن أنه حلق شعر أبنائه في حين أشار ابنه الصغير إلى أن طعام والدته مذاقه أفضل من والده الفنان.

كما كشف مغني عن التغير الذي حدث في حياته بعد ولادة ابنته الأولي مريم وقال ساخرًا "ومي بتولد روحت آكل كشري"

ويعرض لمحمود المغني حالًا مسلسل " خيط حرير" بطولة مي عز الدين، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.