شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينعى نبيل فاروق: وداعًا أشهر كاتب للروايات البوليسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار تركى آل الشيخ، الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، الذى توفى إثر أزمة قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدًا الخميس بمسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

وكتب تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى تغريدة عبر صفحته الشخصية "تويتر" قائلاً: وداعًا د.نبيل فاروق.. أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به، رحمه الله".

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.