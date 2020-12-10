شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج بن شاروك بالعربية: بحب مصر ومشتاق لها وشكرًا لاحتفائكم بفيلم التيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفنان أمير المصري بالاتصال بالمخرج بن شاروك مخرج فيلمه التيه في مكالمة بالفيديو وذلك لينقل له ردود أفعال الجمهور علي عرض الفيلم بالمسرح الكبير ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وبمجرد أن رد شاروك قام الجمهور بالتصفيق الحاد لنقل إعجابه بالفيلم، وقال شاروك للجمهور بالعربية: شكرًا أنا بحب مصر مشتاق لها.

وعرض الفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك وبطله الفنان أمير المصري، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفيلم عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.