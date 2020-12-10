تركي آل الشيخ يكشف عن حضوره بروفة تقنية الهولوجرام لـ محمد عبده

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - ‏خطوة كبيرة يقوم بها فنان العرب محمد عبده‬ بتسجيل 100 أغنية بتقنية الهولوجرام بشكل عالمي احترافي، بعد أن تم توقيع العقد في حفل توزيع صناعة الترفيه في أكتوبر 2019، بما يليق بحجم تاريخه الفني، خاصة أنها المرة الأولى على مستوى العالم، ولعل ما أسفر عنه حفل صناعة الترفيه الذي أقيم في نهاية أكتوبر 2019، الإعلان عن هذه الخطوة التاريخية التي تحدث عنها محمد عبده معتبرها لحظة تختزل الجمال وتختصر تاريخه الفني.





ويشير فنان العرب إلى أنها "الحلم" الذي يتمنى تحقيقه في مسيرته بهذه الخطوة المهمة، خاصة أن لديه مئات الأعمال غير المسجلة في القنوات الفضائية، ناهيك عن أعمال غنائية مدفونة سيتم اختزالها بتقنية الهولوجرام، منها ما تغنى به في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، في حين أن الكثير من الأعمال المختارة سيُعرض في حفلات جماهيرية حتى يتفاعل معه الجمهور بصورة أكبر، وهذا ما سيمنح التقنية تفاعلاً جماهيريًّا كبيرًا، وهو إيجاز عن الـ 100 أغنية وعمل سيتم الكشف عنهم، إذ إن روتانا للصوتيات والمرئيات هي الجهة المُكلفة بإنجاز العمل بالتعاون مع شركة عالمية مختصة بهذا المجال، الأمر الذي سيصل -حتمًا- ليكون ضمن قائمة جينيس للأرقام القياسية؛ كونها أول تجربة لفنان في العالم تتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة.





توثيق 100 أغنية

تركي آل الشيخ ومحمد عبده





وبعد مرور أكثر من عام على توقيع العقد بين معالي المستشار تركي آل الشيخ -صاحب الفكرة- والفنان محمد عبده، بتوثيق 100 أغنية، ينتظر الجمهور والذائقة الفنية هذا الحدث الذي سيرى النور في الفترة المقبلة، كما أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حضوره يوم الاثنين القادم الموافق 14 ديسمبر، بروفة 15 أغنية من الـ 100 أغنية.



ويعكف محمد عبده في الفترة القادمة على اختيار الأعمال الغنائية التي سيتم انتقاؤها لتوثيقها عبر الهولوجرام، والتي تليق بحجم الانتظار والحدث الفني.



"ضيف بدر"

تركي آل الشيخ ومحمد عبده من توقيع العقد



يشار إلى أن محمد عبده سوف يطل على جمهوره يوم الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة مساءً، عبر البث المباشر على تطبيق "إنستجرام"، عبر منصة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ويأتي اللقاء في أمسية ثقافية وفنية بعد تدشين هوية ومبادرة "ضيف بدر"، التي دشنها وزير الثقافة في 26 نوفمبر الماضي، باستضافة المثقفين والمبدعين في قطاعات ثقافية مختلفة، ويشارك بها المبدعون في مبادرة «ضيف بدر» بتجاربهم الشخصية وخبراتهم، كما يتفاعل الضيف مع مشاركات المتابعين وأسئلتهم.

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