شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة جديدة خلال "الحمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها بالأبيض والأسود ضمن جلسة تصويرية لإحدى المجلات، استعرضت فيها جانبا مختلفا من شخصيتها أثناء حملها وتأثير الأمومة عليها.

وعلقت الفنانة يسرا اللوزي على الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيها قائلة :"حبيت أشارك جمهورى جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال".



يسرا اللوزي عبر انستجرام

ومع كل جلسة تصوير تخضع لها الفنانة يسرا اللوزى، تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة وجمالها، خاصة بعدما تنتشر هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعى، وتحرص يسرا دائما وباستمرار على نشر صور طبيعية لها بدون مكياج مما يظهر تألقها وجمالها.



يسرا اللوزي

وخطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها الجميلة في وقت سابق خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، ولاحظ الكثير أن ملامحها تبدلت وزيادة فى وزنها، ما دفع البعض للتكهن حول خضوعها لجراحة تجميل فى الوجه، فى حين تصدى الكثير من المُتابعين لتلك المعلومات غير المؤكدة وإرجاع سبب تغير شكلها إلى إنجابها طفلتها الثانية "نادية" منذ أشهر.

وأكدت الفنانة يسرا اللوزى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها لم تجر أى عمليات تجميل من قبل، قائلة، "أنا مهما قولت للناس إنى عمرى معملت عملية تجميل محدش هيصدقنى لأن فى ناس بتعمل عمليات تجميل وبيقولوا إنهم معملوش".

وأوضحت يسرا اللوزى أنها منذ عامين نشرت صورة عبر إنستجرام وشكرت فيها الميكب أرتيسيت الخاصة بها، وكانت هناك تعليقات حول أنها أجرت عملية تجميل فى أنفها، وهذا كان سبب الإضاءة ولم تجر أى عمليات تجميل، مشيرة إلى أنه بسبب زاوية معينة مع الإضاءة تغيرت ملامح أنفها، وكان ذلك قبل الولادة.

وأضافت يسرا اللوزى أنها سعيدة بالمشاركة فى لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" مع زينة دكاش (مخرجة ومنتجة من لبنان) وعلى مصطفى مخرج من الإمارات".