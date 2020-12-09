وفاة والد أحمد أبو هشيمة وهو ينعاه برسالة مؤثرة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن رجل الأعمال المصري، زوج الفنانة ياسمين صبري، أحمد أبو هشيمة وفاة والده بعد معاناة مع المرض. وجاء هذا من خلال صورة نصية نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنتسغرام” وكتب: “رحل السند والقدوة، رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع”.

وأعلن بعض التفاصيل في شأن مراسم العزاء مشيراً إلى أنه ستتم مراعاة الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد وأضاف: “شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزاءه ونظراً لظروف انتشار جائحة كورونا وحرصاً على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على التغلراف الخاص بمجموعة حديد المصريين”.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين منذ الدقائق الأولى وقدموا له واجب العزاء طالبين لوالده الرحمة وله الصبر والسلوان.