أحمد الفيشاوي يكشف عن حوار كوميدي بينه وبين آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن الحديث الذي دار بينه وبين الفنان آسر ياسين بسبب "قميصه المشجر"، وذلك خلال لقاء جمع بينهما.

ونشر الفيشاوي، صورة جمعته بآسر ياسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "آسر قالي.. إيه الجنينة الحلوة دي.. قلتله لو هتورد على جنة.. هتشوف العصافير دي هناك".

وأضاف الفيشاوي، موجهًا حديثه لآسر ياسين: "أحبك أخي.. أنت ممثل من العيار الثقيل".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، ظهر بهذه الملابس في مهرجان القاهرة السينمائي بالعرض الخاص للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، بصحبة زوجته نادية كامل.



يذكر أن، آخر أعمال"الفيشاوي"، فيلم "الحارث" الذي طُرح عبر منصة شاهد الإليكترونية.

فيلم "الحارث" من بطولة: أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.