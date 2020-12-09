عود البطل والاختيار.. عمَّ بحث المصريون على جوجل خلال 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أطلقت "Google" اليوم نتائج البحث الأكثر رواجًا في مصر جزءًا من تقريرها السنوي "البحث في عام 2020".

وأظهرت النتائج أن "كورونا" لم يكن أكثر الأشياء انتشارًا عبر الإنترنت خلال 2020، فهناك عدد من الأشياء الأخرى التي شغلت اهتمام المصريين هذا العام في العديد من المجالات.

وكشفت قائمة "Google" عن تصدر مسلسل "الاختيار" قائمة المسلسلات، بينما جاء مهرجان "عود البطل" على قمة قائمة الأغاني.