قبل وفاته.. نبيل فاروق يكشف عن أعز أصدقائه بالوسط الفني (فيديو) ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل الكاتب والمؤلف نبيل فاروق، عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية، وهو ما أعلنته ابنته ريهام فاروق عبر حسابها على"فيسبوك".

وكشف فاروق، في لقاء تليفزيوني، على قناة "الحدث اليوم"، عن أعز أصدقائه في الوسط الفني، متحدثًا عن علاقته بالفنان أحمد عز ومصطفى شعبان ويوسف الشريف.

وقال فاروق، إن لديه صداقات عديدة في الوسط الفني، ولكنه يرى البعض منهم مميزًا من وجهة نظره مثل (أحمد عز ومصطفى شعبان)، مؤكدًا أنه يعتبرهما أولاده.

وكشف أن "عز" يعرفه منذ سنوات طويلة قبل أن يدخل التمثيل، منذ أن كان يعمل مديرًا للتسويق في "سوفيتيل"، مؤكدًا أن علاقة صداقة قوية تجمعه به.

وتابع: "مصطفى شعبان.. عملت معه 4 أشهر منذ بداياته الفنية، وحينما كان يقابلني كان يقول لي.. حد يسيب ابنه".

واستكمل: "يوسف الشريف.. اشتغل معايا في (العميل 1001)، وهو المرشح من قبل الجمهور لبطولة (رجل المستحيل) الذي يكتبه أحمد مراد ويخرجه مروان حامد، وأتمنى أن يجسد الدور ده".

وأضاف: "ساندرا نشأت صديقة بعزها جدًا، ومروان حامد مخرج رائع، ووفاء عامر صديقة وفية جدًا لي، وإنسانة جدعة".

وكانت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق، أعلنت وفاة والدها، عبر حسابها على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء".

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها: "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.