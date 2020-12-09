تراند اليوم : شاهد.. انتقادات واسعة لفنانة شهيرة ظهرت ببطن عاري

فاجأت الفنانة المصرية يسرا اللوزي الجمهور بصورة وُصفت بالجريئة التقطتها خلال جلسة تصوير أثناء فترة حملها بطفلتها الثانية، أرادت من خلالها الحديث عن مخاوف وقلق المرأة في فترة الأمومة.

وظهرت اللوزي، 35 عامًا، ببطن مكشوف، وقامت بتغطية منطقة الصدر بشال، وعلقت عليها:"حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي..شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع".

وتعرضت الفنانة المصرية لانتقادات واسعة بين المتابعين فور نشر صورتها، مشيرين إلى أن أسلوبها كان مستفزًا لتعرية بطنها، وكان بإمكانها الحديث عن مخاوف وقلق الأمومة بطرق عديدة لافتة ومفيدة في نفس الوقت.