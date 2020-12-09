برنامج "اللعيب" على MBC مصر يُحقق 100 مليون مشاهدة

بعد ما يقرب من عام ونصف على إطلاق الحسابات الرسمية لبرنامج "اللعيب" الذي يُقدمه الإعلامي مُهيب عبد الهادي على شاشة MBC مصر، حققت فقرات البرنامج اليوم عبر "اليوتيوب" نسبة مُشاهدة تجاوزت 100 مليون مُشاهدة وهو رقم قياسي للبرامج الرياضية، وفي الوقت ذاته وصل عدد مُتتبعي البرنامج عبر "اليوتيوب" 261 ألف مُشترك.
بينما وصلت نسبة المُشاهدة عبرالصفحة الرسمية للبرنامج على "الفيسبوك" خلال عام ونصف أكثر من 370 مليون مُشاهدة.
وكان برنامج اللعيب قد حقق مجموعة كبيرة من الإنفرادات والمُتابعات واللقاءات الحصرية وإستضاف نُخبة من نجوم الرياضة خلال الفترة الأخيرة.
وتعليقاً على وصول نسب المُشاهدة لأرقام قياسية، أكد مُفدم برنامج "اللعيب" مُهيب
يُعرض برنامج "اللعيب" مع مُهيب عبد الهادي على " MBCمصر" يومياً من الثلاثاء للجمعة، الساعة 11:00 مساءً.
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