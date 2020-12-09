تامر حبيب أبرز الحضور على ريد كاربت الفيلم البريطاني Limbo

شارك السينارست تامر حبيب في ريد كاربت الفيلم البريطاني Limbo للمخرج بن شاروك، وبطولة الفنان أمير المصري، وذلك على هامش اليوم الأخير من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بدار الأوبرا المصرية. أقام مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعام، عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك، بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42. وذلك في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42. وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدة ينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه. ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. ويعد الفيلم طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

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