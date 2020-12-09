تراند اليوم : أنغامي يعيد جورج وسوف للساحة الفنية – إتفرج

عاد سلطان الطرب جورج وسوف بـ اغنية جديدة عبر تطبيق انغامي لإعادة المستمعين إلى زمن الطرب الأصيل.

ويطلّ الفنّان جورج وسّوف على محبّيه الذين اشتاقوا إلى صوته وإصداراته الجديدة باغنية “صاحي الليل”، واختار “أبو وديع” هذه الإطلالة لتكون من خلال Anghami Originals.

الأغنية التي أشرف “وسّوف” على تفاصيلها برفقة فريق أنغامي، كتب كلماتها ملاك عادل وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. صدرت “صاحي الليل” في 9 ديسمبر كانون الأوّل ويليها فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولف جبر.

أنغامي تفخر بهذا التعاون الذي يجمعها بأحد أعظم أصوات العالم العربي، وأغنية “صاحي الليل” هي إضافة ثمينة إلى إنتاجات أنغامي الخاصّة والحصريّة.

تذكّرنا أغنية “صاحي الليل” بأقوى إصدارات سلطان الطرب وهي مُتاحة حصريًا عبر أنغامي من خلال الرابط التالي:

يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته “سكت الكلام” التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية “سكت الكلام” تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: “بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا”.

وتقول كلمات الأغنية: “سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام”.



