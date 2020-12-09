تراند اليوم : عبد الحليم كان غيران من محمد رشدي.. وعمر دياب خايف

إسمه الحقيقى محمد عبدالرحمن وقد طلب منه سعد عبدالوهاب أن يغير إسمه .. ولد 20 يوليو عام 1928 فى دسوق أخرجه أبوه من المدرسة فعمل فى الورش الميكانيكية، حفظ القراًن الكريم تخرج فى معهد فؤاد الاول للموسيقى عام 1949، إكتشفه أنور زعلوك وذاعت شهرته فى الاغانى الشعبية وفى اغنيات الافراح ومن أشهر أغنياته (قولوا لمأذون البلد، عدوية، تحت الشجر، كعب غزال، ياليلة ما جانى الغالى)، والأوبريت الإذاعى(أدهم الشرقاوى).

وعندما غنى “عدوية” و”تحت الشجر يا وهيبة” ذاعت شهرته كثيرا وحققت الأغنيتان نجاحاً مدوياً، دفع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ إلى الاتجاه للغناء الشعبي فقدم “على حسب وداد قلبي”.

واصل رشدي تألقه وقدم “ميتى أشوفك”، “عرباوي”، “مغرم صبابة”، “مجاريح” وغيرها وهي الأغنيات التي مازالت تلقى صدى من محبي الطرب الأصيل. وكانت للمطرب الراحل إسهامات فنية في معظم الأحداث المهمة والمناسبات الوطنية والدينية.

وظل يقدم فنه حتى الأيام الأخيرة من حياته حيث أصدر فى مطلع القرن الـ21، ألبوم “دامت لمين”، الذي أنتجه له نصر محروس، بعد غياب طويل، وحقق نجاحاً كبيراً، واقترب حجم مبيعاته من عمرو دياب. مرفق رابط اغنية دامت لمين واغنية فاقت كل الحدود ونافس بيها الشباب وتستحق السمع لجمال الصوت والكلمات واللحن

وكوّن مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي ثلاثياً فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية. كان رشدي، يتردد على مكتب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ليلتقي بأحد أولاد بلدته الذي كان يعمل فيه، وبعد أن ينصرف عبدالوهاب، كانت متعة رشدي، أن يدخل ليشاهد المكتب.

ومن بين الأوراق الملقاة على مكتب عبد الوهاب، والتي جمعها صديقه، ليلقي بها في سلة المهملات عثر رشدي، على ورقة مكتوب فيها أغنية مطلعها يقول «سامع وساكت ليه». أخذ رشدي، هذه الأغنية ولحنها وعندما تقدم للإذاعة وأتيحت له الفرصة لمواجهة الميكروفون لأول مرة غنى هذه الأغنية ويومها قدمته الإذاعة على إنه صوت جديد، أذيعت الأغنية.

وفي اليوم التالي وصل تلغراف إلى الإذاعة من المؤلف يقول فيه: أوقفوا إذاعة هذه الأغنية فأنا صاحبها ولا أعرف كيف حصل عليها المطرب ولا من الذي أعطاه حق تلحينها وتسجيلها بالإذاعة. قدم رشدي للسينما 8 أفلام : اول فيلم فى 1964 المارد – حارة السقايين – عدوية – 6 بنات وعريس – السيرك – فرقة المرح – واخر فيلم له فى 1971 ورد وشوك.

توفي يوم الإثنين 2 مايو 2005 عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وكان محمد رشدي قد دخل المستشفى قبل ذلك بشهر ونصف الشهر بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد بالإضافة إلى إصابته بالفشل الكلوي.

