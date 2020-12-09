نوال الكويتية في جدة.. بين حفل افتراضي وتحضير للألبوم

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الفنانة نوال تستعد لمفاجأة جمهورها خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تتواجد القيثارة حاليًا في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في جدة وذلك للاستعداد لحفل غنائي افتراضي من المتوقع بثه قريبًا.

وأكدت بعض المصادر أن الزيارة لن تتوقف عند هذا الحد، وإنما من المرجح أن نوال تباشر أيضًا من السعودية التجهيز لألبومها الجديد الذي يحمل اسم “الحنين 2” وهو ما سبق وأعلنته القيثارة خلال إطلاق الحنين بجزئه الأول العام الماضي.

وكانت نوال قد أطلقت أغنية “كان ياما كان” تحت عنوان “اشتقت اغني لكم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا (العالية)، ألحان ياسر بوعلي، توزيع هشام السكران.

وما زالت نوال تحصد ردود الأفعال الطيبة تجاه الأغنية وأيضًا ترد على محبيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لا سيما المهنئين بعيد ميلادها الذي مر عليه أكثر من 3 أسابيع ولكن ما زالت كلمات المحبة تحاصر حساباتها المختلفة عبر السوشيال ميديا.