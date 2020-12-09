نجوى كرم نجمة مهرجان دبي للتسوق مطلع العام الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات “مهرجان دبي للتسوق” في مركز دبي التجاري العالمي،وذلك مساء 15 كانون الثاني/يناير من العام الجديد.

الحفل سيجمع نجوى كرم والفنان العراقي ماجد المهندس، وستقدّم خلاله شمس الأغنية باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم أطلقت مؤخرًا أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.