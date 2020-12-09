داود الشريان يحتفي بمئة حلقة من “تحدّي العائلات”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد برامج السياسة وخدمة المواطن، يحضر الإعلامي السعودي داود الشريان على شاشة MBC هذه المرة كمقدّم لبرنامج المسابقات “تحدي العائلات”، ليرفّه عن الناس بأسلوب محترم، خصوصاً في زمن كورونا الذي يحتاج فيه المشاهد لأي بارقة أمل.

البرنامج هو النسخة السعودية العربية المأخوذة من البرنامج الأميركي “Family Fued”، وانتشر عالمياً بطرافة مقدّمه ستيف هارفي، ليكون اختيار الشريان بداية الأمر لهذا النوع من البرنامج غريباً وهو الذي اعتاد على تقديم برنامج “الثامنة” الخدماتي عن مشاكل المواطن السعودي وهمومه، ولكن مع تقدّم الحلقات أثبت الشريان أنّه جدير بالتجربة، وهذا أيضاً مكانه المناسب، وهو يمتاز بروح مرنة وخفة دم عالية تمكن عبرها من التسلسل إلى العائلة السعودية دون أي خدش للحياء وبطرافة واضحة.

وقد تجاوزت حلقات البرنامج المصوَّرة حتى اليوم حاجز المئة حلقة، وهو نصف العدد المقرر للإنتاج. وفي هذه المناسبة، احتفى فريق البرنامج عبر تقطيع قالب حلوى كبير يحمل صورة البوستر.

المسابقة تقوم على تنافس عائلتين بشكل مباشر تتكوّن كل منها من أربعة إلى خمسة أسئلة، عبر مجموعة من الأسئلة القائمة على الاستطلاع عن الحياة اليومية. ولكن للحصول على نقاط، على الإجابات أن تتطابق مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم اعدادها خصيصاً لهذا البرنامج حيث طرحت على 100 شخص من فريق مختص، علماً أنّ العائلة التي تجمع أكبر عدد نقاط تفوز.