لمن يقول الفنان نبيل “بياع كلام”؟

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري نبيل أغنيته الجديدة “بياع كلام” بالتعاون مع شركة “فري ميوزك” لصاحبها المنتج المصري نصر محروس. أغنية “بياع كلام” من كلمات وألحان الفنان نبيل وتحمل توقيع المنتج الموسيقي جيزو – Jezo. أمّا كليب الأغنية فتولى إخراجه نصر محروس في فكرة بسيطة وقريبة من واقع يوميات الفنان نبيل. نفيد بالذكر أن هذا لا يعتبر التعاون الأوّل بين الفنان نبيل والمنتج نصر محروس، حيث سبق وأصدرت شركة “فري ميوزك” عددًا من الأغنيات الناجحة لـ نبيل.

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