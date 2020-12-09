تراند اليوم : قرار جديد من نقابة الإعلاميين بشأن ريهام سعيد

أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا بشأن المذيعة ريهام سعيد.

أصدر نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، القرار رقم 23 لسنة 2020، بإنذار ريهام سعيد بعدم تكرار المخالفات التي قامت بها.

كما قرر إلزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني مع السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وكانت النقابة أجرت تحقيقا مع ريهام سعيد، مساء أمس الثلاثاء، بمقر النقابة وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان أو الجمهور بصفة عامة والتزامها المهني في المرحلة القادمة بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقدمت الإعلامية، ريهام سعيد، اعتذار إلى جمهورها، بعد الحلقة السابقة من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا.

ونشرت ريهام سعيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت: "علي قد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير، فرحت أوي إن ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، أنا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لأي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".

وأضافت: "بعتذر إني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة، وأكيد مش محتاجه أي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق و مفيد".

أوضحت ريهام سعيد: "كنت عايزه الحلقة تسلط الضوء علي مهمه الصيد اللي موجوده في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت أقدم الحقيقه، وأزود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات أنا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت إن محدش يزعل مني، لأن أكيد كل إلي اتقال ده مش حقيقه. أنا عايزه أعيش في سلام وكفايه مشاكل. نفسي إلي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب، وأد إيه حريصين إن إحنا نقدم أحسن حاجه، أنا أسفه مره تانيه، والمره إلي جايه هحط في الاعتبار إن ساعات الحقيقه ممكن تجرح. وعد مش هانغلط تاني".