قبل عرضه بساعات .. نفاذ تذاكر الفيلم اللبناني "عالم التليفزيون"

نفدت تذاكر الفيلم اللبناني "عالم التليفزيون" للمخرج روبير كريمونا، وذلك في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة، والذي من المقرر عرضه مساء اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، بدار الأوبرا المصرية.



يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، عرض سجادة حمراء للفيلم اللبناني "عالم التليفزيون" للمخرج روبير

كريمونا؛ وذلك في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة.

والفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول ممثــل متعثــر في عملــه وفي حياتــه الماديــة تأتيــه فرصــة ليقــدم أحــد برامــج الواقــع التــي تتســابق فيهــا مجموعــة مــن النســاء للفــوز بأحــد الرجــال،

لكــن ردود الفعــل عــلى البرنامــج تــأتي خــارج التوقعــات.

يقــدم الفيلــم عــدة أفــكار بشــكل متــواز ومتــزن فــلا تعلــو إحداهــا عــلى البقيــة، يقــدم الفيلــم عــدة أفــكار بشــكل متــواز فنشــاهد كواليــس صناعــة هــذا النــوع مــن برامــج الواقــع، والتــي لا يهتــم منتجوهــا ســوى بتحقيــق نســب مشــاهدة وإعلانــات مرتفعــة دون النظــر لنفســية المشــاركين وحياتهــم الخاصــة، كــما يســلط الضــوء عــلى نظــرة المجتمــع اللبنــاني -وربمــا العــربي- للمــرأة التــي تــصرح بعواطفهــا ورغباتهــا أمــام الجميــع وكيــف يســتقبلون هــذا بالرفــض الــذي يصــل إلى حــد الهجــوم.