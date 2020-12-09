شاهد.. أسماء جلال تتألق على السجادة الحمراء لفيلم «Limbo»

حرصا الفنانة أسماء جلال علي حضور العرض الخاص لفيلم Limbo بطولة أمير المصري والمخرج بن شاروك، وذلك في العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وظهرت أسماء بإطلالة ملفتة مرتدية فستان باللون الوردي وفوقه جاكيت أسود.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي عرض سجادة حمراء للفيلم البريطاني "التيه" للمخرج بن شاروك

بحضور بطله الفنان أمير المصري؛ وذلك فيعرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.الفيلم يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآنمعــزول في قريــة اســكتلندية بعيــدةينتظــر البــت في طلــب اللجــوء الســياسي الــذي قدمــه، ومعــه مجموعــة ممــن ينتظــرون الأمــل مثلــه.

رغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.