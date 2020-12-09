تراند اليوم : الماركتينج في أبهي صورة .. العسيلي وأمير طلعوا بيهزروا !!

أثار المطربين أمير عيد ومحمود العسيلي حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحات متبادلة عبر تويتر عن أغنية “دنيا جديدة” التي قال كلا منهما إنها أغنيته.

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كشف محمود العسيلي في تصريحات خاصة لـFilFan.com حقيقة ما حدث بينه وبين أمير عيد، مؤكدًا أن ما حدث كان متفقا عليه بينهما، كوسيلة للدعاية لأغنية “دنيا جديدة” التي يتعاونا فيها سويًا.

أوضح العسيلي أن أغنية “دنيا جديدة” من كلمات وألحان أمير عيد، مشيرًا إلى أنهما قاما بتصوير الأغنية قبل يومين، ومن المنتظر طرحها غدًا الخميس 10 ديسمبر.

أضاف محمود العسيلي أنه انتهى من تصوير أغنية سينجل جديدة كذلك، ويستعد لطرحها مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدا انه سيكشف عن تفاصيلها قريبًا.

كان العسيلي قد بدأ في التسويق لأغنيته الجديدة بنشر صور من كواليس تصويرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها Twitter، الذي نشر عليه صورة وهو يضع “سيجار” في فمه، وعلق على الصورة: “انتظروا أغنيتي الجديدة ..(دنيا جديدة).. قريبا جدا”.

علق أمير عيد على تغريدة العسيلي قائلا: “أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم”. ليرد العسيلى على اتهام أمير عيد موضحا :” یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا”

وأضاف محمود العسيلى :” عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي هو ينفع اروح اصور اغنية مش بتاعتى عموما بالتوفيق يا محترم”.

يذكر أن محمود العسيلي وأمير عيد سبق لها تقديم أغنية مشتركة حملت اسم “طلع الحلو وبس” وكانت ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الأغذية.