تراند اليوم : حتة بنبوناية- صافيناز في لايف مباشر وحدث هذا الشئ الصادم امام الجمهور

كتب – الخليج 365

ظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في بث مباشر على حسابها الرسمي على انستجرام، وثقت من خلاله تواجدها في حفل غنائي للفنان محمد عبد المنعم في أحد المنازل.

وكانت الفنانة منة عطية إحدى الحاضرات في الحفل وظهرت بجوار صوفيناز في البث المباشر وشاركتها في الدندنة على بعض الأغنيات لمحمد عبد المنعم.

بعد ذلك، قامت الفنانة منة عطية وأدت فقرتها الغنائية بعد محمد عبد المنعم، التي بدأت في شكره كثيرًا لأنه هو من اكتشفها وأعطاها الفرصة للظهور على الساحة وأن تصبح فنانة.

ووقعت صافيناز في مأزق بعدما طلب منها محمد عبد المنعم الرقص على إحدى أغانيه، ولكنها لم تكن تضع ذلك في الحسبان فهي حاضرة كمتفرجة وليست كراقصة، فأخبرته أنها لم تضع في حسبانها أنها سترقص وأنها لم ترتدي ملابس الرقص الخاصة بها بل ترتدي ملابس عادية.

فأقنعتها صديقتها منة عطية بأن ترقص بأي شكل عادي، فلا يشترط لبس بدلة الرقص، وبالفعل قامت صافيناز ورقصت ولم يفرق معها نوع اللبس الذي كانت ترتديه فهي في كل الأحوال لديها المهارة والموهبة.

وموقف أخر فعلته الراقصة صافيناز، وذلك عندما أعطى لها محمد عبد المنعم الميكروفون لتقول كلمة، فتكلمت بطريقة مخلة وبدءت في اللعب بطبقات صوتها، وأنهت كلمتها بـ”بحبكم يا حلوين”.

وانتقد الجمهور طريقة كلام صافيناز وعلقوا على الفيديو قائلين: “انتي بتعملي أيه”.

شاركت الراقصة ​صافيناز​ مقطع فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل ظهرت صافينار مرتدية ملابس البحر الجريئة باللون الأحمر والأسود، أثناء قضاء إجازة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. وأرفقت بدورها الفيديو بتعليق كتبت فيه:” يا حلوتك يا بحر”، ولاقى الفيديو بعد دقائق من نشره إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بالفيديو ودلعها حسب تعليقاتهم.

يذكر أن صافينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة. وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “أبو البنات”، مع الممثل مصطفى شعبان.

