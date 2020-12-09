تراند اليوم : من اوضة نومها – شاهد شمس الكويتية بقميص نوم شفاف يكشف ما تحته

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها عبر حسابها في انستغرام صورة جريئة لها وهي تستلقي على السرير مرتدية فستان اسود شفاف، وعلقت: “حب نفسّك وقدسها دائماً فحُب الذات لا يهُزم”، واثارت بصورتها الجدل حيث اعتبرها البعض اطلالة جريئة، ولا داعي لنشرها.

كما ظهرت الفنانة شمس بإطلالة أخرى رياضية باللونين الزهري والأبيض، وعلقت عليها بالقول: “انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع انا عندي انفصام في الشخصية و هجنن أمه”، وأضافت وسوم (هاشتاغ) #شيزوفرينيا في اشارة الى البومها الغنائي الأخير، وتفاعل المتابعون مع اطلالتها وكلامها مؤكدين ان من يتزوجها لن ينظر الى امراة أخرى، بينما اعتقد البعض ان ثمة مشروع زواج جديد لدى الفنانة شمس.

وكانت قد اثارت الفنانة شمس جدلا واسعا مؤخرا بعدما اطلت بفستان ابيض شفاف، وعرت ظهرها كاشفة عن الوشم المرسوم عليه الذي بدا وكأنه جناحي فراشة كبيريّن.

ويتضح ان اطلالات شمس الجريئة مؤخرا هو استفزاز للرجال المتحرشين والذين ينتقدون لبسها واطلالاتها ويعتبروها خادشة، والتي تسميهم ذكور البط ومتخلفين.



