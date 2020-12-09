طرح بوستر فيلم "ثانية واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المنتج أحمد السبكي بوستر فيلم "ثانية واحدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "السبكي" على الصورة: "ثانية واحدة، قريبًا".

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

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