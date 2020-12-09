محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: رحل المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض. وقررت الأسرة تأجيل خروج الجثمان وصلاة الجنازة على والد الفنانة الراحل لحين وصول شقيقتها مصر إذ إنها تتواجد خارج البلاد. وعلم الخليج 365 أن شقيقة الفنانة على وشك الوصول للمشاركة في تشييع جثمان والدها، على أن تكون صلاة الجنازة ما بين صلاتي المغرب والعشاء بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب تأخير صلاة الجنازة على والد داليا البحيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.