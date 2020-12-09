16 ديسمبر.. عرض مسلسل "إسعاف يونس" على WATCH iT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت منصة WATCH iT ، عرض المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس"، يوم 16 ديسمبر الجاري.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي.