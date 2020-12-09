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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بالفنانة منيرة سنبل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
علقت رانيا على الصورة :" الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها، ميرفت في فيلم شارع الحب، هي الناس دي حلوين إزاي كده تواضع و إحترام و طيبة".
الفنانة منيرة سنبل قامت بدور "ميرفت" في فيلم شارع الحب بطولة العندليب عبد الحليم حافظ .
أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل "قوت القلوب"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيرت ملامحها..أحدث ظهور للفنانة منيرة سنبل بطلة شارع الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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