جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه "صاحي الليل" على أنغامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح المطرب السوري جورج وسوف أحدث أغانيه "صاحي الليل"، على تطبيق أنغامي. ونشر "وسوف" بوستر الأغنية"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"صاحي الليل، كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان". أحيا المطرب جورج وسوف حفلًا "أون لاين"، 9 يوليو الماضي، تحت شعار مكملين معاكم، التي نظمته الهيئة العامة للترفيه. ويأتي الحفل ضمن حفلات يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة، للترفيه على جمهورهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

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