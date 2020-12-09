ظافر العابدين يكشف عن شخصيته في فيلم "العنكبوت"

كشف النجم ظافر العابدين ، عن دوره في فيلم "العنكبوت"، موضحاً أنه سيكون دورًا مختلفًا عما قدمه من قبل.
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وأضاف العابدين خلال مداخلةمع et بالعربي، أن إنتاج فيلم "العنكبوت" هو إنتاج ضخم، فهو فيلم حركة بمشاركة نجوم كبار، وعن شخصيته قال إنها شخصية خبيثة وشريرة، مما يمثل له تحدي كبير، مشيرا إلى أنه متشوقلردة فعل الجمهور على هذا الدور.
وفي نفس السياق أكد ظافر أن تصوير الفيلم ينتهي خلال ثلاثة أيام، فهم على استعداد للانتهاء منه خلال هذا الأسبوع.
فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد
يذكر أن ظافر العابدين شارك في مسلسل "عروس بيروت" هو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"، بطولة رفيق علي أحمد، تقلا شمعون،كارمن بصيبص، تأليف نادين جابر وبلال شحادات، إخراج إيمرة كاباكوساك، وتدور أحداث الجزء الاول حول قصة حب نشأت عندما يلتقي (فارس) ب(ثريا) التي تعمل مغنية في أحد الملاهي الليلية، لكن لقائهما وحبهما كان سبب في بداية المشاكل خاصة بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، وخاصة (ليلى) والدة (فارس).
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