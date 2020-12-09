وفاة والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

توفى قبل قليل، اللواء حمدي أبوهشيمة، والد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة، مساء اليوم، في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة

واللواء حمدي أبو هشيمة ، هو والد زوج الفنانة ياسمين صبري ،والتي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية".