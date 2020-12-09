تستقبل الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الجمعة المقبلة نجم النادي الأهلي علي معلول، في برنامجها "معكم " المذاع عبر قناة CBC.
اقرأ ايضاً..الليلة.. إلهام شاهين وأسرتها ضيوف منى الشاذلي في برنامج"معكم"
ويكشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخيةالتي حققها المارد الأحمر هذا العام ،وسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو" .
وتتضمن الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي
ويتحدث معلول أيضا عن المفارقات التي حدثت معه عندما جاء للقاهرة لأول مرة وماذا سيفعل إذا تواجه النادي الأهلي ونادي الصفاقسي التونسي الذي تربى بين جدرانه.
موضحاً علاقته بفرجاني ساسي نجم الزمالك وحمدي النقاز اللاعب السابق للأبيض ، وماذا يقول عندما كان يفكر في عرض الزمالك قبل مجيئه إلى مصر وما سر المشادة التي وقعت بينهما في إحدى مباريات القمة وماذا حدث بعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. علي معلول ضيف مني الشاذلي في برنامج "معكم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.