بعد غياب ..جورج وسّوف يعود بأغنية "صاحي الليل"

عاد الفنان جورج وسوف، من جديد إلي الساحة الغنائية بعد غياب بأغنية جديدةتحمل عنوان "صاحى الليل"، وهذه الإطلالة اختارها أن تكون من خلال Anghami Originals.

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وقد أشرف وسّوف على تفاصيلها برفقة فريق أنغامي، كتب كلماتها ملاك عادل وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. صدرت "صاحي الليل" في 9 ديسمبر كانون الأوّل ويليها فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولف جبر.

ومن جانبها تعبتر أنغامي هذا الأشتراك إضافة ثمينة

إلى إنتاجاتها الخاصّة والحصريّة.

من ناحية أخرى، أكد الفنان جورج وسوف، أن مصر والشعب المصرى لهم حب ومحبة كبيرة فى قلبه، وقال: "معظم اللى غنيته فى عمرى كان بالمصرى وكان للشعب المصرى، وعمرى ما هستغنى عن مصر طول عمرى، هى حبيبة قلبى من جوه، وأم كلثوم وما قبل أم كلثوم كنت بغنى أغانيهم فى بدايتى، وكان عمرى 10 سنين، وكنت بحفظ كل أغانيهم، وده كان درس فنى ليا وأنا

صغير.

سبق وعلق الفنان جورج وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التى حدثت فى العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أى شيء فى حياتى بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمنى، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

وقال: "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دى حاجة مش بأيدي، يلعن أبو الفقر"، وداعب وائل الإبراشى قائلا: "متقوليش أستاذ جورج قولى يا أبو وديع عشان خاطرى يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أى خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات.