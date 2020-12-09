نجوى كرم وماجد المهندس في حفل غنائي بـ دبي

أعلنت الفنانة نجوى كرم، عن حفلها الغنائي القادم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انتجرام".

يشاركلها في الحفل الفنان ماجد المهندس، وذلك في يناير 2021، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، المقام فعالياته في الإمارات.

يشارك أيضاً الفنان وائل كفوري وذلك في 30 من ديسمبر الجاري، ويعتعبر هو أول حفل جماهيري غنائي هناك،

وذلك بعد توقفها لأكثر من 6 أشهر بسبب كورونا

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وكانت آخر أنشطة نجوى الاحتفالية، خلال الشهر الماضي، عبر حفل غنائي في إحدى الفنادق الكبرى في دبي، إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج The Voice Senior"، بمشاركة

الفنان هاني شاكر، سميرة سعيدة، ملحم زين، وحصد البرنامج على نسبة مشاهدة ومشاركة عالية.

وكانت نجوى قد طرحت مؤخراً أغنية "بيروت"، والتي حققتأكثثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، من كلمات:روجيه غالي، ألحان:وسام الأمير، توزيع:داني الحلو.

تبدأ فعاليات المهرجان في الـ17 ديسمبر حتى 30 يناير 2021، حيث سيضم الحفل الافتتاحي عددًا كبيرًا من نجوم الفن العربي، بجانب عروض الألعاب النارية المميزة.

الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو