تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة والد داليا البحيري بعد صراع مع المرض – صورة

توفى قبل قليل، والد الفنانة داليا البحيري بعد صراع مع المرض.

وكان المهندس حسن سامي قد طلب من متابعيه أمس الدعاء للفقيد عبر حسابه على Facebook، قبل أن توافيه المنية ظهر اليوم.

على صعيد آخر، شاركت داليا البحيري في سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو”.‏

المسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ‏ومفاجآت‎.



