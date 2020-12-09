الملك عبدالله والملكة رانيا لذوي الحاجات الخاصة: تمثلون العزيمة

متابعة بتجــــــــــــرد: لقاء يحمل طابعاً إنسانياً، جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا بمجموعة من الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى اللقاء ضمن قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، ونشرت الملكة رانيا صورة من الاجتماع عبر حسابها الرسمي في “انستغرام”، وأشارت إلى الحديث الإيجابي مع ذوي الحاجات الخاصة لتخطيهم حاجز الإعاقة.

وكان العاهل الأردني وزوجته قد أشادا بهؤلاء المبدعين، ودعيا إلى أهمية عرض تجاربهم أمام المجتمع لاستلهام الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

وبدوره، وجّه الملك عبد الله لتقديم أشكال المساعدة لذوي الحاجات الخاصة، وقال: “المطلوب من المؤسسات أن تعمل معكم بشكل أكبر، أنتم تمثلون عزيمة الأردني وكل واحد فيكم يمثل قصة نجاح”، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة “الغد” الأردنية.