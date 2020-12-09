شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت إيفريت وديريك جاكوبى وتوم فيلتون ينضمون لـ فريق عمل فيلم Lead Heads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كل من روبرت إيفريت وديريك جاكوبي وتوم فيلتون إلى طاقم فريق الممثلين لـ فيلم "Lead Heads"، الذي تم وصفه بأنه "دراما عن الجشع وتداعياته على الروح"، ومن بين الممثلين أيضًا Luke Newberry و Mark Williams و Olatunji Ayofe، ويقوم بالإخراج جايلز بورج، على أن يبدأ التصوير الرئيسي في مارس من العام المقبل 2021، في لندن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

يدور الفيلم حول "مجموعة من الرجال، الغرباء عن بعضهم البعض ولكن جميعهم أفسدهم الجشع، والذين، يجتمعون معًا في ليلة واحدة للعب لعبة قد تكلفهم أرواحهم بسبب يأسهم"، وفقًا لما ذكره بيان من المنتجين، لورانس ستيفن مايرز، وراندي دانينبيرج، وجون إيفانجليديس.



Lead Heads

عمل بورج في السينما والتلفزيون لأكثر من 20 عامًا، حيث قام بإخراج الإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية، كما ظهر لأول مرة مع "1234" في عام 2008، الفليم الدرامى الذى طرح تحت عنوان الموسيقى، أنتجها إد أوبراين من راديوهيد، والتي عرضت لأول مرة في مهرجان لندن السينمائي، وأخرج فيلم الدراما المثيرة "Flutter" (2015)، بطولة لوك إيفانز وجو أندرسون وبيلي زين.

بالإضافة إلى ذلك استعانت شركتا Warner Bros. و DC Films بالكاتبة كات فاسكو لكتابة الفيلم الأكشن الجديد "Plastic Man"، الذى من المقرر أن تقوم ببطولته بطلة لم يتم الإعلان عن اسمها بعد، ويشرف رئيس الإنتاج السينمائي في العاصمة والتر حمادة والمديرة التنفيذية شانتال نونج على الاستوديو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".