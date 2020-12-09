شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تكشف عن موعد حفلها فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة نجوى كرم، عن حفلها الغنائى في دبى بالعام الجديد مع النجم ماجد المهندس، ونشرت نجوى صورة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "يوم 15 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى".



نجوى كرم

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفل غنائى وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.

وعبّرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة قائلة: "لم أكن أصدق أن نعود لحالتنا الطبيعية بعد شهور وشهور من البعد والانعزال، ومشاعري مختلطة بين الارتباك والدهشة والسعادة"، مشيرة لكون هذه الحفلة بشرة خير لعودة الحياة الفنية لسابق عهدها تدريجيا وإعادة ضخ دماء الحفلات الحية مرة أخرى، مؤكدة أنها تشعر بالأمل والتفاؤل حيال الفترة المقبلة، فترة ما بعد كورونا.

كما شهد الحفل مشاركة خاصة للفنان خالد الحجار، الذي احتفل مؤخرا بإطلاق أجدد أغنياته "بشوفك"، والتي خاض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية، وينشغل حاليا بالانتهاء من تسجيل أغنيته الجديدة "متل المطر"، معبرا عن سعادته الكبيرة لهذه الإطلالة التي شارك خلالها الغناء مع فرقة شمس الأغنية العربية.