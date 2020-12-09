شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى ينافس أنتونى هوبكنز على جائزة أفضل ممثل في BIFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصري في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذي لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائى.

ويتزامن ذلك مع العرض العربي الأول لفيلم LIMBO في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اليوم الساعة 6 مساء فى المسرح الكبير حيث ينافس فى المسابقة الدولية بالمهرجان.

ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث اختارته مؤخرًا قائمة بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) ضمن أفضل المواهب الصاعدة لعام 2020، ليصبح أمير المصري أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".