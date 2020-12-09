شكرا لقرائتكم خبر عن "هابي كريسماس".. أبرز طقوس احتفال الفنانين بـ”رأس السنة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من النجوم الفن لتحضيرات احتفالات رأس السنة الميلادية، بأكثر من طريقة سواء كان ذلك من خلال السفر أو إحياء حفلات مميزة، يجتمعوا خلالها مع الأصدقاء أوالأهل، وفي خلال التقرير التالى يكشف الفنانين لـ"الخليج 365" عن طقوسهم الاحتفالية برأس السنة.

قال المطرب محمد نور أنه يقضي ليلة رأس السنة دائما مع أبنائه، وشراء شجرة الكريسماس، مضيفا "بسافر معهم لو معنديش شغل" .

وقالت الفنانه سمية درويش، أنها تحتفل برأس السنة مع جمهورها،مضيفة "بيبقي عندي حفلات في رأس السنة وبكون مبسوطه لأني وسط أهلي وجمهوري" .

أما المطرب حسن فؤاد قال "اهم حاجه الواحد بيدعي ربنا إنها تكون سنة تحقيق الأحلام دى أول حاجة وبعدها التواجد مع أهم حاجه فى حياتى الجمهور من خلال حفل أغنى معاه وأسعده واتمنى له سنة سعيدة" .

قال الشاعر عبد الله حسن أن رأس السنة هذا العام سيكون مختلف عن باقي الأعوام السابقة، مضيفا: " دي أول رأس سنة هقضيها أنا وزوجتي غادة رجب وهتيجي بالتزامن مع عيد جوازنا هنصلي وهندعي إنها تبقى سنة سعيدة على العالم وهنشكر ربنا على سنة 2020 وندعي يدينا العمر والصحة في السنة الجديدة وتبقى أحسن من اللي فاتت، وينتهي وباء كورونا ومانفقدش حد في السنة الجديدة" .

أما المطربة مروة ناجي أشارت إلى أنها اعتادت الاحتفال برأس السنة، وتقوم بتزيين شجرة ميلاد العام الجديد بصحبة أولادها والتقاط الصور التذكارية معهما والاحتفاظ بها مع كل عام جديد.