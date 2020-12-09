شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ منيرة سنبل بعد 62 عاما من مشاركتها بفيلم "شارع الحب"مع العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة منيرة سنبل للمرة الأولى بعد غياب سنوات، خلال صورة نشرتها الفنانة رانيا فريد شوقى عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وتعد منيرة سنبل أحد بطلات فيلم "شارع الحب"، التي لعبت فيه دور منافسة الفنانة الراحلة صباح على قلب الشخصية الذى جسدها النجم الراحل عبد الحليم حافظ خلال فيلم تم عرضه عام 1958 أي قبل أكثر من 62 عاما من الآن.



منيرة سنبل خلال صورة من فيلم "شارع الحب"



منيرة سنبل ورانيا فريد شوقى خلال صورة نشرتها الأخيرة على انستجرام

ولعبت آنذاك دور "ميرفت"، وعلقت رانيا فريد شوقى على الصورة بكتابة : "الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها ميرفت في فيلم شارع الحب هي الناس دي حلوين إزاي كده تواضع و احترام و طيبة و رقي".

وولدت منيرة سنبل فى الإسكندرية عام 1939، لأسرة أرستقراطية ودرست بكلية البنات الانجليزية ثم إلتحقت بالجامعة الأمريكية، واكتشفتها مجلة الكواكب عام 1956 بعد حصولها على لقب ملكة جمال الأسكندرية.

اشتركت لأول مرة في بطولة جماعية مع أحمد رمزي وآمال فريد في «شياطين الجو»، وفي العام التالي حصلت منيرة سنبل على ثلاثة أدوار مع ثلاثة من عمالقة السينما هم: محسن سرحان في «سجين أبو زعبل»، شكري سرحان في «ليلة رهيبة»، يحيى شاهين في «نساء في حياتي»، وكان أبرز وأشهر أدوارها عام 1958 مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فى فيلم شارع الحب ، عندما جسدت دور ميرفت الفتاة اللعوب الحاقدة على زميلتها كريمة الفنانة صباح ، ورغم نجاح الفيلم تحقق لمنيرة سنبل نفس النجاح فى فيلمها الأخير "الحب الصامت" الذى شاركت فيه فى نفس العام مع مريم فخرالدين.

لم تحصل منيرة سنبل رغم جمالها على أدوار البطولة المطلقة ولعل موهبتها لم تتح لها أن تحظى بثقة المنتجين كى يجازفوا باختيارها فى هذه الادوار فظلت حبيسة الدور والشخصية الواحدة الفتاة اللعوب الشريرة حتى تزوجت وقررت الاعتزال بعد مسيرة فنية قصيرة كان الجمال هو جواز مرورها إليها.