شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لعشاق Kingsman.. مخرج الفيلم يتفق مع الشركة المنتجة على 7أجزاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الكبير الذى حققه فيلم Kingsman خلال أجزاءه السابقة بتحقيق إيرادات عالية للغاية خلال جزأين شجع القائمين عليها إلى العمل على سلسلة أجزاء جديدة لم يتوقع عددها أشد المتفائلين للفيلم، وذلك بعدما نشر موقع deadline تقرير مؤخراً أكد فيه أن مخرج العمل ماثيو فون يخطط للعمل على 7 أجزاء أخرى ضمن خططه لتلك السلسلة.



فيلم كينجز مان

وأضاف التقرير أن الرئيس التنفيذى للشركة المنتجة للفيلم أكد وجود رغبة كبيرة من جانب الشركة لاستثمار نجاح الفيلم بأجزاءه السابقة، خاصة مع رهانهم على نجاح الجزء القادم فى 2021، وتحديداً خلال شهر فبراير، وبالتالى لن يقفوا عند هذا الحد وإنما سيعملوا على خطط أوسع لتوسعة هذا النجاح.



تقرير موقع deadline عن سلسلة الفيلم المنتظرة