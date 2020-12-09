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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لعشاق Kingsman.. مخرج الفيلم يتفق مع الشركة المنتجة على 7أجزاء جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الكبير الذى حققه فيلم Kingsman خلال أجزاءه السابقة بتحقيق إيرادات عالية للغاية خلال جزأين شجع القائمين عليها إلى العمل على سلسلة أجزاء جديدة لم يتوقع عددها أشد المتفائلين للفيلم، وذلك بعدما نشر موقع deadline تقرير مؤخراً أكد فيه أن مخرج العمل ماثيو فون يخطط للعمل على 7 أجزاء أخرى ضمن خططه لتلك السلسلة.
فيلم كينجز مان
وأضاف التقرير أن الرئيس التنفيذى للشركة المنتجة للفيلم أكد وجود رغبة كبيرة من جانب الشركة لاستثمار نجاح الفيلم بأجزاءه السابقة، خاصة مع رهانهم على نجاح الجزء القادم فى 2021، وتحديداً خلال شهر فبراير، وبالتالى لن يقفوا عند هذا الحد وإنما سيعملوا على خطط أوسع لتوسعة هذا النجاح.
تقرير موقع deadline عن سلسلة الفيلم المنتظرة
فيلم Kingsman من ﺇﺧﺮاﺝ ماثيو فون، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى مارك ميللر وماثيو فون، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، تارون إيجرتون، جوليان مور، تشانينج تاتوم، هالى بيرى، كولين فيرث، بيدرو باسكال.
تدور قصة الفيلم فى إطار من الأكشن والكوميديا، بعد تدمير مقرات "كينجسمان" يقع العالم محل الرهينة، يبدأ أفراد كينجسمان رحلتهم لاكتشاف منظمة تجسس متحالفة فى الولايات المتحدة وتُدعى رجال الدولة، يعود تاريخها لنفس اليوم الذى تأسست به منظمة كينجسمان.. ثم تطرأ مغامرة جديدة تختبر قوة وكلاء المنظمتين لأقصى حد، ويصبح لزامًا على المنظمتين الاتحاد معًا لهزيمة عدو مشترك لا يعرف الرحمة وإنقاذ العالم من بطشه.
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