شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال فى رسالة رومانسية لزوجته: زوجة وأخت وألف صديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل المطرب والملحن رامى جمال في زوجته من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، من خلال صورة لهما معاً، وعلق عليها بكلمات أثنى بها عليها قائلا: "زوجه واخت والف صديق"، وتلك ليست المرة الأولى الذى يحرص رامى جمال على مدح زوجته، حيث اعتاد على ذلك عبر السوشيال ميديا بأكثر من مناسبة.



رامى جمال وزوجته

ووجه الفنان رامى جمال، فى وقت سابق رسالة إلى كل من راهنوا على عدم نجاحه عبر حسابه على تويتر، حيث غرد رامى قائلا: "إلى كل المحبطين اللي راهنوا على فشل خطواتى اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة".

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتوا شايفين إيه"، وانقسمت آراء متابعيه إلى فريقين؛ فريق يريده أن يطرح الأغنية هذه الأيام، والفريق الآخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.

ووعد رامى جمهوره الفترة الماضية بطرح أغنية جديدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام": "أغنية سينجل جديدة قريبا جدا.. أنا فى العادة مبحبش أنزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغانى ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.