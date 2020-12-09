شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تروج لأغنيتها الجديدة " اسم الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة مى كساب، لأغنيتها الجديدة بعنوان " اسم الله " عبر حسابها على انستجرام، لافتة أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، ونشرت مى صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير وابنتيها، وكتبت على الصورة قائلة:" حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا ".



مى كساب

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها مع زوجها أوكا، أول أمس الاثنين، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة بصحبة زوجها، معلقة :"مع بداية عامي الجديد، شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين".

وأضافت مي كساب عبر انستجرام :"شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي، بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحه البال لي ولكل من أحب.. #عيد_ميلادي".

واحتفل مطرب المهرجانات أوكا بعيد ميلاد زوجته الفنانة مى كساب الـ38، حيث إنها من مواليد يوم 8 ديسمبر عام 1981، وفي وقت سابق، نشر أوكا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "كل سنة وإنتى طيبه يا قلبى وعقبال مليون سنة ويارب تفضلى دايما بخير وواقفة فى ضهرى بحبك وربنا يخليكى ليا أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك أهو كل سنة وإنتى طيبة قبل أى حد".