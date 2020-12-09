درة تنشر صورًا من العرض الخاص لفيلم "عنها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية درة صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "عنها"، الذي عرض في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
علقت درة على الصورة :"من العرض الخاص لفيلم عنها، مهرجان القاهرة السينمائي".
يذكر أن الفنانة درة احتفلت بحفل زفافها، 2 نوفمبر الماضي على المهندس هاني سعد.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري
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