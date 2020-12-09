درة تنشر صورًا من العرض الخاص لفيلم "عنها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "عنها"، الذي عرض في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

علقت درة على الصورة :"من العرض الخاص لفيلم عنها، مهرجان القاهرة السينمائي".

يذكر أن الفنانة درة احتفلت بحفل زفافها، 2 نوفمبر الماضي على المهندس هاني سعد.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري