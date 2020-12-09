تراند اليوم : زوجة فنان شهير: بيبوسني في كل وقت مش في المناسبات بس

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الجدل من جديد، حيث قال أنه لن يتوقف عن تقبيل زوجته ندى الكامل في أي وقت وأي مكان، إذ اعترفت الأخيرة أنه يقوم بذلك ليس -فقط- على السجادة الحمراء في المهرجانات، وإنما في كل الأوقات.

جاء ذلك في مقابلة مصورة أجرتها الإعلامية بوسي شلبي، مع الثنائي الفيشاوي وزوجته الكامل على هامش تواجدهما في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليًا، ونشرتها على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، الليلة الماضية.

ووصفت بوسي الثنائي المصري بأنهما الأكثر شقاوة على السجادة الحمراء، وأنهما اشتهرا بالقبلات حتى أصبحا "ترند" يقلدهما الجميع، فسارعت في بداية اللقاء إلى الطلب من أحمد أن يقبل زوجته، قائلة: "مفيش بوس؟".

وردت ندى الكامل بقولها: "أنا مش بعمل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة، بيبوس في كل وقت مش المناسبات بس"، فيما علّق الفيشاوي على كلام الإعلامية بوسي شلبي بقوله: "أنا شغال البوس عندي عرض مستمر".