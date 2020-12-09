تراند اليوم : صور وفيديو| قتال مشتعل بين النمر وابنتها حول مناطق النفوذ

خاضت أنثى النمر، المعروفة باسم أروهيد، معركة شرسة للدفاع عن أرضها مع ابنتها في حديقة رانثامبور الوطنية بالهند، بعد أن حاولت النمرة الصغرى تقاسم أراضي الأم.

خلال القتال، قفز النمران وصفقا مخالبهما على بعضهما البعض أثناء محاولتهما السيطرة، في شجار تابعه سائحو رحلات السفاري على بعد أمتار قليلة فقط.



كان المصور شاندرابال سينج من بين الذين شهدوا المعركة يوم السبت في ما أسماه "المنطقة ذات المناظر الخلابة والرائدة" في الحديقة الوطنية.

وقال: "كان ينبغي على الابنة أن تسعى إلى بعض الأراضي الجديدة لنفسها في مكان آخر في الغابة، لكن المطالبة بالأراضي أمر صعب على النمور الصغيرة حيث لا توجد مساحة كبيرة".



وأضاف: "ذهبت الابنة لترى ما إذا كان يمكنها تقاسم أراضي والدتها، لكن الأم دافعت عن أرضها وطاردت ابنتها"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وصف سينج، الذي يلتقط صورًا للحياة البرية منذ عقدين من الزمان، كيف تأثرت الأم وابنتها، ثم توقفا عن القتال للحظة قبل أن تندفع النمر الأم - التي يبلغ وزنها 350 رطلاً – إلى مهاجمة ابنتها مرة أخرى.



وقال: "سيدي ما زالت تراقب حارسها حيث اختفت والدتها. وبينما كانت سيدي تنظر في الاتجاه الآخر، جاءت أروهيد تلاحق واقتربت بهدوء من سيدي. لم تكن سيدي مستعدة لهذا الهجوم المفاجئ".

يقول حراس الحديقة إن عدد النمور في المحمية الطبيعية آخذ في الازدياد، مما يعني أنه حتى الأم وابنتها يمكن أن تتقابلان وجهًا لوجه لتحديد منطقتهما.

وقالت الحديقة إن "الأم علمت ابنتها درسًا" في المشاجرة الدرامية، مضيفة أنه لم يصب أي منهما بجروح خطيرة وأن الحيوانات كانت تخضع للمراقبة "كإجراء احترازي".



وأنثى النمر أروهيد هي حفيدة "ملكة رانثامبوري" السابقة، النمرة الأم المعروفة باسم ماتشلي والتي وُصفت أيضًا بأنها "أشهر نمر الهند".

وماتشلي، التي توفيت في عام 2016 عن عمر يناهز 19 عامًا، كان يُنظر إليها على أنه أحد عوامل الجذب الرئيسية للسياح الذين يزورون رانثامبوري، لكن أروهيد يُنظر إليها الآن على أنها "النجمة الخارقة".

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