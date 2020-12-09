الليلة..عرض فيلم "الأب يلعب نفسه" على المسرح الصغير بالأوبرا

يعرض، الليلة، فيلم "الأب يلعب نفسه"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المقامة على عدد من مسارح الأوبرا المصرية.

يتم عرض الفيلم في الساعة الـ 9 والنصف مساءً على المسرح الصغير، في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"الأب يلعب نفسه"، من الأفلام الوثائقية الوثائقية من إخراج مو سكاربيلي، وهو أنتاج (فنزويلا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الولايات المتحدة

الأمريكية)، وذلك ضمن الأفلام المشاركة في قسم العروض الخاصة.

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الفيلم يرصد مراحل تصوير فيلم «القلعة»، حيث يقوم" خورخي ثيلين أرماند" بمرافقة والده إلى الأمازون و يمكنه أن يعيد إحياء تجاربه الخاصة من خلال عدسة سينما خورخي الذي يقتبس حياة

والده في أول أفلامه الروائية الطويلة.

بدأت فعاليات القاهرة السينمائي ليلة الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي والغربي، وضم عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى عدد من الندوات النقاشية حول مختلف الموضوعات السينمائية والفنية من مختلف بلاد العالم.

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمشوارها السينمائي المليء بالأعمال السينمائية المميزة، إضافة إلى جائزة الهرم الذهبي للسيناريست الكبير وحيد حامد والتي قدمها المخرج شريف عرفة ليلة الافتتاح.