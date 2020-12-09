إصابة الفنان المغربي حميد الحضري بكورونا وهذا وضعه الصحيّ

متابعة بتجـــــــــــــرد: لا تزال إصابات فيروس كورونا بين الفنانين تثير الجدل لناحية اختلاطهم بزملائهم في مواقع التصوير، حيث أعلن الفنان المغربي حميد الحضري عن إصابته بالفيروس، مؤكداً أنه يخضع للحجر الصحي في منزله، وينعزل عن محيطه بشكل كامل تفادياً لنقل العدوى إلى أي شخص آخر.

وكان الحضري كان قد كشف عن إصابته بالفيروس عبر حسابه على “انستغرام”، مطمئناً الجمهور بأنّ وضعه الصحي مستقر.

وكان قد انتشر فيديو ظهرت فيه ابنة شقيقه أمام الباب الخارجي من منزله، بعيدة منه بأمتار، بعدما وضعت له الأكل قبل خروجه، والأمر نفسه بالنسبة إلى صديقه، الذي حرص على إهدائه زيت الزيتون لمساعدته في تقوية مناعته.

وانضم الحضري إلى قائمة الفنانين المغاربة الذين أصيبوا بالفيروس، وكان منهم الدوزي، وهشام الوالي، وسعيد الناصيري، وفاتي جمالي، وريدوان، وسناء مرحاتي، والراحل محمود الإدريسي، الذي توفي جراء مضاعفاته.